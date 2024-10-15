"بينها الحيوانات".. الاتحاد الموريتاني يعلن 10 محظورات خلال مواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عن 10 محظورات خلال مباراة منتخب بلاده ونظيره المصري.

وأوضح الاتحاد الموريتاني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن المحاذير هي:زجاجات الماء المُثلج، الأسلحة، زجاجات المياه، العلب، الأكواب، أدوات خطرة، الخوذات، الأعمدة، الحيوانات، المفرقعات النارية/القنابل الداخلية.

ويستضيف منتخب موريتانيا في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

ويتذيل منتخب موريتانيا جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بوتسوانا الثالث والرأس الأخضر الثاني، فيما يتصدر المنتخب الوطني الترتيب بـ 9 نقاط.

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