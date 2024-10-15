مانشستر يونايتد يصدم أليكس فيرجسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن خبر صادم لمحبي المدرب الاسكتلندي التاريخي لمانشستر يونايتد الإنجليزي أليكس فيرجسون.

وذكر موقع ذا أثليتك عبر تقرير له اليوم الثلاثاء أن ملاك نادي مانشستر يونايتد قرروا إنهاء التعاقد مع أليكس فيرجسون كسفير للنادي.

ويأتي قرار ملاك نادي مانشستر يونايتد، بحسب التقرير ذاته، لاتجاههم لتقليل النفقات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن صاحب الـ 82 عاماً كان قد يحصل على راتب سنوي من مانشستر يونايتد يصل إلى 2.16 مليون جنيه إسترليني مقابل العمل كسفير ومدير للنادي.

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