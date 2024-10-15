تطورات تأهيل الزناري ودونجا قبل السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

استأنف فريق الزمالك تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي؛ استعداداً لبطولة السوبر المحلي، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة من التدريبات عقب ودية زد الأخيرة.

وخضع مدافع الفريق مصطفى الزناري على هامش المران لبرنامج علاجي وتأهيلي بأداء تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب قبل التوجه لصالة الجيمانيزيوم؛ لاستكمال البرنامج العلاجي الذي يخضع له.

ويؤدي المدافع برنامجاً تأهيلياً خاصاً في ظل معاناته من الإصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية. .

وشهد المران مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق لتجهيزه بالشكل اللائق قبل مشاركته في التدريبات الجماعية بصورة كاملة.

يستعد فريق الزمالك للسفر إلى الإمارات يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر الجاري؛ للمشاركة في بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال.

بداية الزمالك بالبطولة ستكون بمواجهة نظيره بيراميدز في دور نصف النهائي عصر يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على أن يلتقي الفائز منهما في النهائي بالفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدور ذاته.

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