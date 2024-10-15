شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح قائمة الزمالك فى السوبر المحلى.. ضم صفقة جديدة واستبعاد 6 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ملامح قائمة الفريق التي تخوض بطولة السوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري وبمشاركة فرق الأهلى،بيراميدز،وسيراميكا.

وينوى البرتغالى جوزيه جوميز استبعاد 6 لاعبين على رأسهم البنينى سامسون أكينيولا،مهاب ياسر،محمد عاطف،أحمد رفاعى،مصطفى الزنارى وسيف فاروق جعفر بينما استقر على ضم جيفرسون كوستا الصفقة الأفريقية الجديدة وكذلك محمود حمدى الونش لاستمرار تأهيله في الإمارات بعد مشاركته في جزء من التدريبات.



كما يفضل جوميز ضم نبيل عماد "دونجا" رغم صعوبة لحاقة بمباراة بيراميدز يوم 20 أكتوبر الجاري بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

وبدأ عمرو أبو العز المدير الإدارى لنادى الزمالك في استخراج تأشيرة سفر لاعبى الفريق الأبيض المسافرين إلى الإمارات وفقاً لاختيارات البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وبالتنسيق مع عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وتبدو قائمة الزمالك الأقرب للسوبر المحلي كالتالى:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف - ناصر منسي.