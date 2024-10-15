شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الجولة الثانية من دوري المحترفيـن.. 14 هدفا فى 9 مباريات.. 4 انتصارات و5 تعادلات.. المقاولون العرب ينفرد بالصدارة الترتيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري المحترفين مساء الاثنين، بعد إقامة 9 مواجهات في حين تم تأجيل مباراة بلدية المحلة وسبورتنج لأجل غير مسمى بسبب الملعب.

14 هدفا حصيلة الأسبوع

شهدت مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفيـن تسجيل 14 هدفا فقط منها 5 أهداف من نصيب مباراة القناة ومنتخب السويس، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل السلبي بين راية وأبو قير، وأسوان وكهرباء الإسماعيلية، ووادي دجلة مع لافيينا.

4 انتصارات و5 تعادلات

نجحت 4 أندية في تحقيق الفوز في هذه الجولة وهي القناة وبروكسي والسكة الحديد والمقاولون العرب، فيما انتهت 5 مباريات بنتيجة التعادل، منها 3 لقاءات بنتيجة سلبية ومباراتين بالإيجاب بين ديروط والترسانة، ووي مع بترول أسيوط 1 /1.

4 أندية بلا نقاط

وفشلت 4 أندية في تحقيق أي نقاط خلال أول جولتين وهي الداخلية والمنصورة وطنطا ومنتخب السويس، بعدما تلقت الهزيمة فى اول مباراتين، وستكون مباراة الجولة الثالثة الفرصة الأخيرة لحصد النقاط الأول هذا الموسم.

ترتيب دوري المحترفين

اعتلى فريق المقاولون العرب صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 6 نقاط، متفوقا على فريق أبو قير للأسمدة بنقطتين، بعد انتهاء الجولة الثانية من المسابقة، في حين تم تأجيل مباراة بلدية المحلة وسبورتنج.

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثانية ..

1 المقاولون العرب 6 نقاط

2 أبو قير للأسمدة 4 نقاط

3 لافيينا 4 نقاط

4 ديروط 4 نقاط

5 الترسانة 4 نقاط

6 بروكسي 4 نقاط

7 وادي دجلة 4 نقاط

8 أسوان 4 نقاط

9 القناة 3 نقاط

10 سبورتنج 3 نقاط

11 السكة الحديد 3 نقاط

12 بلدية المحلة 3 نقاط

13 وي نقطتين

14 راية نقطة

15 كهرباء الإسماعيلية نقطة

16 بترول أسيوط نقطة

17 الداخلية بدون نقاط

18 طنطا بدون نقاط

19 المنصورة بدون نقاط

20 منتخب السويس بدون نقاط