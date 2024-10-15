شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستقر على 3 - 5 - 2 فى مواجهة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، على العودة لطريقة 3 - 5 -2 فى مواجهة الليلة أمام موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وسبق لحسام حسن اللعب بطريقة 3 - 5 - 2 فى المباراة الثانية بالتصفيات أمام بوتسوانا خارج الديار، لرغبته فى التوازن بين الدفاع والهجوم.

وتشهد مباراة منتخب مصر وموريتانيا الليلة فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 ، حضور 200 مشجع من الجالية المصرية فى موريتانيا لمساندة وتشجيع الفراعنة فى اللقاء المرتقب.

ويخوض منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة مباراة مهمة وحاسمة أمام منتخب موريتانيا ،و تقام المباراة على ملعب "شيخا ولد بيديا" المغطى بالنجيل الصناعي، وسط تحذيرات للاعبين خوفا من الإصابات.

وبات منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل في التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

وحقق المنتخب الوطنى فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة الماضي.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز فى الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.