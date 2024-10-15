شكرا لقرائتكم خبر عن "تخطيط" الأهلى تترقب تقرير الصفقة الليببة المُنتظرة فى قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

يُجهّز بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي تقريراً شاملاً من أجل تقديمه إلى لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بشأن اللاعب الليبي أجويلي أنور خميس مدافع منتخب ليبيا للشباب ونادي الصقور الليبي مواليد 2006 .

ويخضع أجويلي للإختبار في قطاع الناشئين بالنادي منذ عدة أيام ويشارك في التدريبات اليومية وكذلك المباريات الودية قبل حسم مصيره مع الفريق.

ويُقدم بدر رجب تقريره إلى لجنة التخطيط للكرة التي يترأسها مختار مختار من أجل التعاقد مع اللاعب حال إثبات نفسه أو توجيه الشكر له.

من ناحية أخرى ، يخوض فريق الأهلي "تراي ماتش"، اليوم الثلاثاء، بين لاعبي الفريق، وبمشاركة عدد من اللاعبين الشباب، فى آخر بروفة ودية قبل السفر إلى الإمارات لخوض منافسات كأس السوبر المصري، والتي يستهلها بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري، من أجل تجهيز لاعبيه البدلاء والصفقات الجديدة بشكل جيد ورفع كفاءة لاعبي الفريق الأحمر الفنية والبدنية.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك فحصل على البطاقة الذهبية.