شكرا لقرائتكم خبر عن موقف عمر جابر من قائمة الزمالك بالسوبر المحلى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل جمهور نادى الزمالك عن موقف عمر جابر ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم من المشاركة فى بطولة السوبر المحلى المقرر إقامته بالإمارات في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى خاصة بعد غيابه خلال اليومين الماضيين عن مباريات الفريق الأبيض الودية.

وبات عمر جابر جاهزاً للمشاركة مع الزمالك فى بطولة السوبر المحلي خاصة أن غيابه عن المباريات الودية كان بسبب الإجهاد العضلى ليصبح اللاعب تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز وسيكون ضمن أفراد البعثة المسافرة إلى الإمارات.

فى سياق متصل، قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تكليف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول التي ستسافر إلى الإمارات استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصرى.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أبو ظبي يوم الخميس المقبل، الموافق 17 أكتوبر الجاري ، بناءً على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.