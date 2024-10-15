شكرا لقرائتكم خبر عن موقف عمر جابر من قائمة الزمالك بالسوبر المحلى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 02:26 م
يتساءل جمهور نادى الزمالك عن موقف عمر جابر ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم من المشاركة فى بطولة السوبر المحلى المقرر إقامته بالإمارات في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى خاصة بعد غيابه خلال اليومين الماضيين عن مباريات الفريق الأبيض الودية.
وبات عمر جابر جاهزاً للمشاركة مع الزمالك فى بطولة السوبر المحلي خاصة أن غيابه عن المباريات الودية كان بسبب الإجهاد العضلى ليصبح اللاعب تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز وسيكون ضمن أفراد البعثة المسافرة إلى الإمارات.
ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أبو ظبي يوم الخميس المقبل، الموافق 17 أكتوبر الجاري ، بناءً على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.
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