شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يدعم الثنائى الدولى قبل مواجهة موريتانيا فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

وجه الحساب الرسمي للنادي المصري، رسالة دعم إلى ثنائي الفريق، أحمد عيد وخالد صبحي، والذان يتواجدان حالياً مع المنتخب الوطني في موريتانيا استعداداً لخوض مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2025 بالمغرب.

وكتب حساب المصرى عبر موقع إكس: لاعبينا لديهم مهمة وطنية الليلة.



ثنائي المصري

يخوض حسام حسن المدير الفنى لـ منتخب مصر تحديا جديدا عندما يقود الفراعنة فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء أمام موريتانيا فى إطار الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى المغرب.

يلتحق ثنائى المصرى، أحمد عيد وخالد صبحى، بمعسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب، عقب الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطنى فى مباراة موريتانيا المقرر إقامتها فى نواكشوط، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

ويتابع الجهاز الإدارى للفريق وصول الدوليين الثلاثة أحمد عيد وخالد صبحى والبنينى أتدجيكو سامادو، حيث يصل أحمد عيد للمغرب الخميس المقبل ويتبعه الثنائى صبحى وسامادو فى غضون يومين على أقصى تقدير.