شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات جمعت الفراعنة مع موريتانيا قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يحل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن ضيفاً فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة على منتخب موريتانيا في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب .

والتقى منتخب مصر مع نظيره الموريتانى قبل مواجهة الليلة فى 4 مباريات، آخرها مباراة الجمعة فى التصفيات والتى أقيمت بالقاهرة وانتهت بفوز الفراعنة 0/2.



مواجهات مصر وموريتانيا

وحقق منتخب مصر الفوز في 3 مباريات، وانتهت واحدة منها بالتعادل، ولم يخسر منتخب مصر في أي مواجهة جمعته بنظيره الموريتاني.

سجل الفراعنة 10 أهداف فى شباك المنتخب الموريتانى فى حين تلقت شباكه هدفين.

وحقق منتخب مصر الفوز في أول 3 مباريات من التصفيات، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

فاز منتخب مصر على ضيفه الموريتاني (2-0) باستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها فى المغرب.

سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الأول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما فشل دفاع موريتانيا في إبعاد تمريرة عرضية.

وسدد القائد محمد صلاح فى القائم الأيسر فور البداية من ركلة حرة، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني فى الدقيقة 79.

تضم قائمة منتخب مصر لمباراة موريتانيا كلا من: "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، أسامة فيصل".