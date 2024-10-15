شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حسام حسن مع الفراعنة قبل مواجهة موريتانيا الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض حسام حسن المدير الفنى لـ منتخب مصر تحديا جديدا عندما يقود الفراعنة فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء أمام موريتانيا فى إطار الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى المغرب.

وجاءت أرقام حسام حسن مع المنتخب كالتالي



كشف حساب حسام حسن

لعب: 7

فاز: 5

تعادل: 1

خسر: 1

سجل: 15

استقبل: 6

يتصدر المجموعة في تصفيات المونديال برصيد 10 نقاط

يتصدر المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا برصيد 9 نقاط

اللقاء الاول ودى مصر 1_0 نيوزيلندا

اللقاء الثاني ودى مصر 2_4 كرواتيا

اللقاء الثالث رسمي مصر 2-1 بوركينا فاسو

اللقاء الرابع رسمى مصر 1-1 غينيا بيساو

اللقاء الخامس رسمي مصر 3-0 الرأس الأخضر

اللقاء السادس رسمي بتسوانا 0-4 مصر

اللقاء السابع رسمي مصر 2-0 موريتانيا

حقق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رقما تاريخيا لم يتحقق منذ 23 عاما، حيث استطاع الفوز في 3 مباريات متتالية، في بداية مشواره في تصفيات أمم أفريقيا، لأول مرة منذ تصفيات 2001، أي منذ 23 سنة و9 شهور.

المفارقة أن حسام حسن كان شريكا في المرتين، الأولى كلاعب في 2001 وكان الجوهري مديرا فنيا، والمرة الثانية هو المدير الفني لكتيبة الفراعنة.

فاز منتخب مصر على ضيفه الموريتاني (2-0) باستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها فى المغرب.

سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الأول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما فشل دفاع موريتانيا في إبعاد تمريرة عرضية.

وسدد القائد محمد صلاح فى القائم الأيسر فور البداية من ركلة حرة، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني فى الدقيقة 79.

تضم قائمة منتخب مصر لمباراة موريتانيا كلا من: "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، أسامة فيصل".