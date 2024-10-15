شكرا لقرائتكم خبر عن هالة الجوهرى تتوج ببرونزية كأس العالم للرماية بالهند والان مع تفاصيل الخبر

توجت الرامية هالة الجوهري لاعبة المنتخب الوطنى للرماية بالميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم بالهند في منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء .

و يستعد أبطال الرماية للمشاكة فى لبطولة العالم الـ 34 للرماية علي الأطباق المروحية وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبري، انطلاق فعاليات البطولة فى الفترة من 28 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل والتي تستضيفها مصر بالميادين الأولمبية لنادى الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وأنهى الاتحاد المصري للرماية ، برئاسة حازم حسنى، وضع اللمسات الأخيرة وكافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة البطولة.

حدد مجلس إدارة اتحاد الرماية يوم 6 نوفمبر المقبل، موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية لإختيار مجلس إدارة جديد يدير الإتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة.