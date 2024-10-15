شكرا لقرائتكم خبر عن هالة الجوهرى تتوج ببرونزية كأس العالم للرماية بالهند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتيت ندى مجاهدالثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 01:34 م
توجت الرامية هالة الجوهري لاعبة المنتخب الوطنى للرماية بالميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم بالهند في منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء .
و يستعد أبطال الرماية للمشاكة فى لبطولة العالم الـ 34 للرماية علي الأطباق المروحية وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبري، انطلاق فعاليات البطولة فى الفترة من 28 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل والتي تستضيفها مصر بالميادين الأولمبية لنادى الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.
وأنهى الاتحاد المصري للرماية ، برئاسة حازم حسنى، وضع اللمسات الأخيرة وكافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة البطولة.
حدد مجلس إدارة اتحاد الرماية يوم 6 نوفمبر المقبل، موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية لإختيار مجلس إدارة جديد يدير الإتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة.
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