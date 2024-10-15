شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة العرض القطري لشراء أحمد عبد القادر نهائياً من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

قال مصدر في الأهلي أن النادي لم يتلقى حتى الأن عروض رسمية من نادي قطر القطري لضم أحمد عبد القادر لاعب الفريق نهائياً بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وكشف المصدر عن أن ما تردد بشأن تلقي الأهلي عرضاً رسمياً من نادي قطر لشراء عبد القادر بشكل نهائي مقابل مليوني و500 ألف دولار غير صحيح ،

وتابع المصدر: ننتظر وصول عرض رسمي من النادي القطري لشراء اللاعب من أجل البت فيه بالتنسيق مع الجهاز الفني وأن كان الحديث في هذا الأمر مازال مُبكراً

من ناحية أخرى ، يخوض فريق الأهلي "تراي ماتش"، اليوم الثلاثاء، بين لاعبي الفريق، وبمشاركة عدد من اللاعبين الشباب، فى آخر بروفة ودية قبل السفر إلى الإمارات لخوض منافسات كأس السوبر المصري، والتي يستهلها بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري، من أجل تجهيز لاعبيه البدلاء والصفقات الجديدة بشكل جيد ورفع كفاءة لاعبي الفريق الأحمر الفنية والبدنية.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك فحصل على البطاقة الذهبية.