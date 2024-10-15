شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يطلب استعارة محمد عاطف من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

دخل محمد عاطف لاعب فريق الزمالك، دائرة اهتمام مسئولو بتروجت، خلال الفترة الجارية، لتدعيم صفوف الفريق البترولى استعدادا للموسم الجديد.

وخرج محمد عاطف من حسابات البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك خلال الفترة الماضية ولم يعتمد عليه في المباريات.

ويرحب جوميز برحيل عاطف بعد التعاقد مع محمود بنتايك و محمد حمدى خلال الانتقالات الصيفية، على أن يرحل محمد عاطف على سبيل الإعارة لكسب مزيد من الخبرات .

وتعاقد الزمالك مع محمد عاطف في يناير الماضى قادما من طنطا، ولم يقدم اللاعب أوراق اعتماده للجهاز الفني ، ولم يفرض نفسه على التشكيلة الأساسية في الفريق الأبيض.

