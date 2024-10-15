شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يبحث عن تعزيز صدارة هدافى تصفيات أمم أفريقيا أمام موريتانيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الأول، عن تعزيز صدارته لقائمة هدافى تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 حينما يقود الفراعنة الليلة فى مباراة موريتانيا بالجولة الرابعة للتصفيات.

سجل تريزيجيه هدفه الدولى رقم 21 فى 77 مباراة بقميص الفراعنة فى مباراة موريتانيا الاخيرة ليقود المنتخب الوطنى للفوز بثنائية.

جدول ترتيب هدافي تصفيات أمم أفريقيا..

1- محمود تريزيجيه (مصر): 3 أهداف.

2- جان فيليب كراسو (كوت ديفوار): 3 أهداف.

3- أمين جويري ( الجزائر): 3 أهداف.

4- محمد صلاح (مصر): هدفين.

5- سعيد بن رحمة ( الجزائر): هدفين.

6- ريان مينديز (كاب فيردي): هدفين.

7- تيبوهو موكيانا (جنوب إفريقيا): هدفين.

8- حكيم زياش (المغرب): هدفين.

9- فينسنت أبو بكر ( الكاميرون): هدفين.

10- براهيم دياز (المغرب): هدفين.

فاز منتخب مصر على ضيفه الموريتاني (2-0) باستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها فى المغرب.

سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الأول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما فشل دفاع موريتانيا في إبعاد تمريرة عرضية.

وسدد القائد محمد صلاح فى القائم الأيسر فور البداية من ركلة حرة، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني فى الدقيقة 79.

تضم قائمة منتخب مصر لمباراة موريتانيا كلا من: "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، أسامة فيصل".