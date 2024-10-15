شكرا لقرائتكم خبر عن الرطوبة والنجيل الصناعى والجماهير..3 تحديات تواجه منتخب مصر أمام موريتانيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن، 3 تحديات فى مواجهة الليلة أمام موريتانيا على ملعب شيخا ولد بيديا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

أول هذه التحديات يتمثل فى الرطوبة العالية خاصة وأن المباراة ستقام فى الرابعة عصرا بتوقيت موريتانيا وهو ما يصعب مهمة الفراعنة فى اللقاء، بجانب إقامة المباراة على ملعب من النجيل الصناعى ما يجعل اللاعبين مهددين بالإصابات.

كما تمثل جماهير منتخب موريتانيا صاحب الأرض تحديا كبيرا للفراعنة حيث يتسع الملعب لحوالى 40 ألف مشجع، وسط أنباء مؤكدة عن حضور الجماهير بكثافة اليوم.

وتشهد مباراة منتخب مصر وموريتانيا الليلة فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 ، حضور 200 مشجع من الجالية المصرية فى موريتانيا لمساندة وتشجيع الفراعنة فى اللقاء المرتقب.

ويخوض منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة مباراة مهمة وحاسمة أمام منتخب موريتانيا ،و تقام المباراة على ملعب "شيخا ولد بيديا" المغطى بالنجيل الصناعي، وسط تحذيرات للاعبين خوفا من الإصابات.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد عيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، ومروان عطية وحمدى فتحى وزيزو في الوسط، وتريزيجيه وعمر مرموش وأسامة فيصل في الهجوم.

وبات منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل في التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة الماضي.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.