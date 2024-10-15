شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يشارك بلاعبين أثنان فى معسكر الاتحاد الأفريقى للشباب والان مع تفاصيل الخبر

يشارك اتحاد كرة السلة ، في المعسكر الذى ينظمه الاتحاد الأفريقي للسلة، للاعبين الشباب، والذى يقام بالكاميرون في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر.

وتشارك مصر في المعسكر بعدد لاعبان فقط وهما يوسف وليد، وعمر إيهاب، ويرافقهم سيف صابر مدربا.

كان فريق سلة الاتحاد السكندري خسر لقب البطولة العربية لكرة السلة عقب الهزيمة من العربي القطري بنتيجة 81-71 في نهائي البطولة التي استضافتها مدينة الإسكندرية، وحقق العربي القطري لقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه، فيما خسر الاتحاد السكندري المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، ولكنه يبقى النادي الأكثر تتويجا باللقب العربي بعدد 7 ألقاب.

من ناحية أخرى استقر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة على موعد عقد انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد حيث تقرر لها يوم 15 نوفمبر المقبل.

استقر مجدي أبوفريخة على القائمة الخاصة به التي ستخوض الانتخابات وجاءت كالتالي:الرئيس: الدكتور مجدي أبو فريخة ، نائب الرئيس: محمد فتحي، الأعضاء: حمدي المناعي، أيمن علي إبراهيم، اللواء أحمد إسكندر، الدكتور مصطفى فوزي، المستشار محمد محرم، الدكتورة داليا العرابي، خالد مصطفى.