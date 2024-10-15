شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الفراعنة فى الزيارة الأخيرة لـ"منتخب المرابطين" قبل لقاء الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر لمواجهة موريتانيا فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وشهدت آخر مواجهة قد جمعت بين مصر وموريتانيا، فى تصفيات أمم أفريقيا 2008، والتي أقيمت على أرض الملعب الأولمبي بالعاصمة نواكشوط تعادل الفراعنة بهدف لهدف. ودخل المنتخب الوطني اللقاء بتشكيل مكون من: عصام الحضري، هاني سعيد، وائل جمعة، سيد معوض، أحمد فتحي، محمد شوقي، حسني عبد ربه، حسام غالي، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، عمرو زكي. وتقدم منتخب مصر بتسديدة متقنة عن طريق أحمد حسن بعد تمريرة من عمرو زكي في الدقيقة 14، لينهي الشوط الأول متقدمًا ببصمة الصقر.

وأدرك المنتخب الموريتاني التعادل في الدقيقة 65، عن طريق البديل يوهان لانجلي، ودفع حسن شحاتة بالثنائي شيكابالا وعمر جمال في الشوط الثاني على حساب أحمد فتحي وحسام غالي، بينما أكمل الفراعنة اللقاء بعشر لاعبين منذ الدقيقة 75، بعد طرد محمد شوقي عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء.

فاز منتخب مصر على ضيفه الموريتاني (2-0) باستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها فى المغرب.

سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الأول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما فشل دفاع موريتانيا في إبعاد تمريرة عرضية.

وسدد القائد محمد صلاح فى القائم الأيسر فور البداية من ركلة حرة، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني فى الدقيقة 79.

تضم قائمة منتخب مصر لمباراة موريتانيا كلا من: "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، أسامة فيصل".