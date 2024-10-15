شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة للجهاز الفنى للمصري بمعسكر المغرب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، اجتماعات مكثفة مع أعضاء الجهاز الفني، محمد عبد الكريم، أمين عمر، مصطفى فتحي، وائل رأفت ومحلل الأداء، وعبد الرحمن الزغبي لمراجعة كافة تفصيلات البرنامج التدريبي والتأكيد على تنفيذه بدقة متناهية، خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب.

من ناحية أخرى، حرص علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، على التواصل مع أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق والذي خاض مباراته الرسمية الأولى أمام منتخب موريتانيا بتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.