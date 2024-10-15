شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة للجهاز الفنى للمصري بمعسكر المغرب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 12:45 م
عقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، اجتماعات مكثفة مع أعضاء الجهاز الفني، محمد عبد الكريم، أمين عمر، مصطفى فتحي، وائل رأفت ومحلل الأداء، وعبد الرحمن الزغبي لمراجعة كافة تفصيلات البرنامج التدريبي والتأكيد على تنفيذه بدقة متناهية، خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب.
من ناحية أخرى، حرص علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، على التواصل مع أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق والذي خاض مباراته الرسمية الأولى أمام منتخب موريتانيا بتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.
وأشاد علي ماهر بمستوى لاعبه خلال المباراة، مؤكدًا له أنها بداية المطاف وليست نهايته، مطالبًا إياه ببذل المزيد من الجهد والعرق من أجل ضمان المشاركة الأساسية مع المنتخب، خاصة أنه يتمتع بكافة المقومات الفنية والبدنية والسمات الشخصية التي تؤهله لذلك.
وقرر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقام حالياً بمدينة بوزنيقة بالمغرب - والتي تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء، مع فرق متباينة المستوى، وذلك للوقوف على مستوى لاعبي الفريق والصفقات الجديدة وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين.
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