شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات خاصة للاعبي الأهلي بخصوص السهر قبل خوض السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

شدد الجهاز الإداري للنادي الأهلي على لاعبي الفريق بضرورة الألتزام خارج الملعب من خلال عدم السهر خارج المنزل ، وحرص المدير الرياضي للأهلي على التحدث مع لاعبي الفريق بشأن ضرورة النوم المُبكر وعدم السهر حتى لا يتعرض أي لاعب يتجاوز في هذا الأمر للعقوبة وذلك لرغبة الجهاز الفني توفير كل سبل التركيز أمام اللاعبين قبل بطولة السوبر المصري.

وأخطر الجهاز الإداري لاعبي الأهلي بتغليظ العقوبات حال تجاوز التعليمات بخصوص السهر أو الإلتزام أو التواجد في الأماكن العامة دون الحصول على إذن من الجهاز الإداري للفريق .

من ناحية أخرى ، يخوض فريق الأهلي "تراي ماتش"، اليوم الثلاثاء، بين لاعبي الفريق، وبمشاركة عدد من اللاعبين الشباب، فى آخر بروفة ودية قبل السفر إلى الإمارات لخوض منافسات كأس السوبر المصري، والتي يستهلها بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري، من أجل تجهيز لاعبيه البدلاء والصفقات الجديدة بشكل جيد ورفع كفاءة لاعبي الفريق الأحمر الفنية والبدنية.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك فحصل على البطاقة الذهبية.