شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي موعد سفر بعثة الإسماعيلي لقطر لدخول معسكر استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى دولة قطر، في التاسعة صباح غدا الأربعاء، لإقامة معسكر تدريبي، استعدادًا لانطلاقة الموسم الكروي الجديد، على أن تعود يوم 26 أكتوبر الجاري.

ووجه الاسماعيلي الشكر إلى الجانب القطري، الذي تحمل جميع نفقات المعسكر، معربا عن سعادته على التعاون المثمر بين الطرفين.

وقرر حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، ضم كل اللاعبين لمعسكر الفريق في قطر، الذي يتخلله عدة مباريات ودية استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز نهاية الشهر الجاري.

وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من:

حراسة المرمي: أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد وعبدالله جمال

الدفاع: محمد عمار ومحمد نصر وحاتم سكر

عبدالله محمد وعبد الكريم مصطفى وأحمد أيمن

الوسط: محمد بيومى وعماد حمدى ومحمد عبدالسميع ومروان حمدى ومحمد حسن وعبدالرحمن الدح ونادر فرج وعلى الملوانى

السيد ربيع ومحمد خطارى وعمر القط

إبراهيم عبدالعال ومحمود اوتاكا وعبدالله السعيد وعبدالرحمن كتكوت

ومحمد إيهاب ومحمد بحيرى وعمرو سعيد.

الهجوم: خالدالنبريص وحسن صابر وموزيس ومحمد زيدان.