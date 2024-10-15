شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة موريتانيا الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مباراة مهمة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 مع موريتانيا على ملعب بيديا فى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء فى العاصمة نواكشوط.

رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، وبات بحاجة لنقطة واحدة من أجل التأهل رسميا إلى البطولة. وتجمد رصيد موريتانيا في المقابل عند 3 نقاط في المركز الأخير، بفارق الأهداف عن كاب فيردي وبوتسوانا. ترتيب مجموعة منتخب مصر

1.مصر - 9 نقاط

2.الرأس الأخضر - 3 نقاط

3.موريتانيا - 3 نقاط

4.بوتسوانا – 3 نقاط

فاز منتخب مصر على ضيفه الموريتاني (2-0) باستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها فى المغرب.

سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الأول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما فشل دفاع موريتانيا في إبعاد تمريرة عرضية.

وسدد القائد محمد صلاح فى القائم الأيسر فور البداية من ركلة حرة، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني فى الدقيقة 79.

تضم قائمة منتخب مصر لمباراة موريتانيا كلا من: "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، أسامة فيصل".