شكرا لقرائتكم خبر عن جيفرسون كوستا مفاجأة جوميز في بطولة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ضم جيفرسون كوستا إلى قائمة بطولة السوبر المصري في الإمارات المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويأتي قرار جوميز بالاستعادنة بـ كوستا بسبب الإصابة التي تعرض عليها مصطفى الزنارى وعبارة عن في مزق في أربطة الكاحل،ليكون اللاعب بديلاً لتعويض الغيابات في خط الدفاع خاصة أن المدرب البرتغالى اطمئن على مستوى اللاعب في الأيام الماضية بمنحه الفرصة في المباريات الودية ولقاءات شباب 2005.

ويؤمن البرتغالى جوزيه جوميز بمستوى جيفرسون كوستا رغم صغر سنه،لا سيما أن اللاعب يمتاز بالقوة البدنية والطول المناسب لشغل مركز الدفاع في الزمالك ولكن تنقصه الخبرة،والتي سيكتسبها مع مرور الوقت بالمشاركة المتكررة في المباريات.

ويحمل اللاعب جيفرسون كوستا الجنسيتين البرتغالية وغينيا بيساو ويبلغ من العمر 19 عاما وتم قيده تحت السن بـ فريق الزمالك ولعب في صفوف ناشئين فريقي بنفيكا وبراجا البرتغاليين.