شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نوفمبر انطلاق مسابقة كأس مصر لكرة اليد بدور الـ 32 والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد يوم 12 نوفمبر المقبل موعدا لإنطلاق مسابقة كأس مصر للموسم المحلى الجديد للرجال 2024-2025 بدور الـ 32 .

حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 30 أكتوبر الجارى موعداً لإجراء قرعة كأس مصر للموسم المحلى 2024-2025 فى مقر اتحاد اليد، بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تشهد القرعة حضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال فى هذا الموسم بالدور الأول والذى إختتم مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الماضى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.