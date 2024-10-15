شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال رسمي لبعثة الكاراتيه التقليدي بمطار القاهرة بعد الفوز ببطولة العالم "صور" والان مع تفاصيل الخبر

عادت بعثة منتخب مصر للكاراتيه التقليدي إلى القاهرة فجر اليوم الثلاثاء قادمة من البرتغال بعد الفوز بلقب بطولة العالم والتي اختتمت أول أمس بمشاركة 32 دولة.

وحظت البعثة باستقبال رسمي وشعبي كبيرين بعد انجاز الاحتفاظ بلقب بكولة العالم للعام الثاني على التوالي والسيطرة على عرش اللعبة عالميا.

وكان في استقبال أبطال مصر في الكاراتيه التقليدي لدى وصولهم إلى أرض الوطن الدكتور محمد الدمياطي، مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز الرياضي؛ نائباً عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

كما كان في استقبال البعثة حشود كبيرة من الجماهير وأهالي اللاعبين الذين حرصوا على استقبال أبطال مصر بالورود والاغاني الوطنية.

وكان منتخب مصر للكاراتيه التقليدي قد حقق لقب بطولة العالم للعام الثاني على التوالي، بعدما تصدر جدول ترتيب الميداليات برصيد 36 ميدالية متنوعة بواقع 14 ميدالية ذهبية و 10 ميداليات فضية و 12 ميدالية برونزية متفوقا على أقرب منافسية منتخب البرازيل صاحب المركز الثاني برصيد 27 ميدالية؛ بينما احتل منتخب بولندا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 25 ميدالية متنوعة.

وشارك منتخب مصر في البطولة ب 37 لاعبا ولاعبة وترأس بعثة مصر في البطولة الدكتور رامي المكاوي رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للكاراتيه التقليدي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة.



وصول البعثة



استقبال البعثة