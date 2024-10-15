"ضربة وتدخل الطبيب".. شوبير يكشف تفاصيل إصابة أشرف داري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل، تعرض المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي للإصاب خلال مران أمس الإثنين.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل، في الدور قبل النهائي من بطولة السوبر المصري، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "الأهلي أرسل قائمة مكونة من 25 لاعبا، للجنة المنظمة لكأس إنتركونتيننتال، أمام العين الإماراتي، ومن حقه التبديل حتى 24 ساعة قبل موعد أول مباراة، ومن بينها المدافع المغربي أشرف داري".

أضاف: "أشرف داري تعرض لضربة في المران أمس، وتعرض لكدمة استدعت تدخل الطبيب".

وأتم تصريحاته: "طبيب الأهلي شاف أن الكدمة بسيطة، واللاعب سوف يشارك في مران اليوم بشكل طبيعي والموضوع مش كبير".

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