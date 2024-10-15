ترشيح لحسام البدري لتدريب شباب بلوزداد الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجود اهتمام من مسؤولي نادي شباب بلوزداد الجزائري بالتعاقد مع المدير الفني حسام البدري لقيادة الفريق بعد فسخ التعاقد مع المدرب الفرنسي مورتين مارتينز.

وأشارت صحيفة "الخبر" الجزائرية، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة النادي الجزائري قد وضعت قائمة ضمت مدربين لاختيار أحدهما لقيادة الفريق وهما: المدرب الأسبق للمنتخب الجزائري مجيد بوقرة، و حسام البدري.

وسبق وعمل حسام البدري في الدوري الجزائري موسم 2022/2023 بصفوف فريق وفاق سطيف.

وكان البدري قد دربّ وفاق سطيف بـ 10 مباريات؛ إذ فاز بـ 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر في اثنين.

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