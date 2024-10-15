بديل صلاح ومفاجأة في الهجوم.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام موريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد المنتخب الوطني المصري، لمواجهة نظيره موريتانيا، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ووضع حسام حسن المدير الفني للمنتخب، اللمسات النهائية على خطة الفراعنة المناسبة لمواجهة موريتانيا، خلال المران الختامي أمس الإثنين.

ووضح خلال المران، اعتماد حسام حسن على مشاركة أحمد سيد زيزو في الجناح الأيمن بدلا من محمد صلاح الذي تمت إراحته من هذه الرحلة، بجانب المفاجأة بالدفع باللاعب أسامة فيصل في الهجوم.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي.

خط الوسط: محمود صابر، مروان عطية.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، عمر مرموش.

اقرأ أيضا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

"اللي بيحصل ماينفعش أنا تاريخ".. فاروق جعفر يفتح النار على رئيس الزمالك: عيب