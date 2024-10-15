مارادونا السعودية: أنا زملكاوي.. وسأقيم مباراة اعتزالي مع الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال نجم المنتخب السعودي السابق سعيد العويران، المُلقب بـ "مارادونا العرب"، إنه سيُقيم مباراة اعتزاله ضدد فريق الزمالك.

وأضاف العويران في تصريحات لقناة أم بي سي مصر، مساء الإثنين:"أنا زملكاوي وسأقيم مباراة اعتزالي مع فريقه وأتمنى لهم التوفيق".

وأشار نجم السعودية إلى أن هناك توأمة بين نادي أهلي جدة في بلاده والأهلي المصري، مبديًا استعداده للمشاركة في مباراة زميله السابق بالمنتخب خالد مسعد.

وكان خالد مسعد، قد قال في تصريحات سابق عبر قناة النادي الأهلي: "سعدت بموافقة إدارة النادي على المشاركة في حفل اعتزالي؛ أنا متيم بالنادي الأهلي، مع احترامي لجميع الفرق ولكنني أحب النادي الأهلي، وفضّلت مشاركة الأهلي في حفل اعتزالي على عدد من الفرق الأوروبية".

وتابع: "على الرغم من تأخر النادي الأهلي في الرد، إلا أنني كنت أعلم ظروف مشاركة الفريق في السوبر الأفريقي وكان لدي قلق ولكنني أوجه التحية إلى النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب على التعاون، مررت بعدد من الظروف تسببت في تأخر حفل زفافي، وأشكر الله على هذا التكريم الذي جاء بعد 21 عاماً من اعتزالي، المملكة العربية لا تتخلى عن أي لاعب".

واختتم مسعد تصريحاته: "حفل الاعتزال سيشهد مجموعة المفاجأت لن يتم الإعتزال عنها، اليوم سيكون حافلاً بوجود نجوم الكرة السعودية".

يذكر أن الأهلي المصري سيلاقي نظيره أهلي جدة السعودي، يوم 12 نوفمبر 2024 على ملعب الجوهرة بالمملكة العربية السعودية.

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