مدرب منتخب مصر السابق يقترب من القادسية السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن الوجهة المحتملة المقبلة للمدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري روي فيتوريا بعد رحيله عن المنتخب.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودي اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي نادي القادسية قد اجتمعوا مع روي فيتوريا خلال الأيام القليلة الماضية لاستطلاع رأيه في تدريب الفريق.

ويتجه مسؤولو نادي القادسية، حسب الصحيفة ذاتها، لإقالة المدير الفني الإسباني ميشايل جونزاليس؛ لتذبذب النتائج.

ويحتل فريق القادسية المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط بعد مرور 6 جولات.

يذكر أن فيتوريا قد تولى تدريب منتخب مصر في موسم 22/23؛ إذ قاد الفريق في 18 مباراة بواقع 12 انتصاراً و 4 تعادلات وخسارتين.

وسبق ودربّ صاحب الـ 54 عامًا بالدوري السعودي عبر بوابة النصر خلال الفترة من 18/19 حتى موسم 20/21.

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