شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على رأس غيابات الفراعنة أمام موريتانيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض المنتخب الوطنى مواجهة حاسمة أمام موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025 اليوم الثلاثاء.

وتضم بعثة المنتخب الوطنى لمواجهة موريتانيا جميع اللاعبين، باستثناء محمد صلاح ونبيل عماد دونجا ومصطفى محمد، ومن المقرر أن يجرى حسام حسن تعديلات فى تشكيل الفراعنة بسبب تلك الغيابات، فيكون أحمد سيد زيزو لتعويض غياب محمد صلاح، وكذلك أسامة فيصل لتعويض غياب مصطفى محمد، ومن المقرر أيضاً أن يعتمد العميد على ثنائي الوسط، مروان عطية وحمدى فتحى.

يدير طاقم حكام من موريشيوس مباراة مصر وموريتانيا فى نواكشوط فى الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.

وأسند كاف مباراة مصر وموريتانيا لطاقم حكام من موريشيوس بقيادة أحمد امتياز هيرال، وهو بالمناسبة الحكم الذى أدار مباراة الأهلي وجورماهيا قبل أيام في دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون الطاقم من أحمد امتياز هيرالال حكما للساحة، ويعاونه أسويت تيلوك ورام باباجي، إلى جانب الحكم المورشيوسي جيان برادلي بالتشي.

فاز منتخب مصر على ضيفه الموريتاني (2-0) باستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها فى المغرب.

سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الأول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما فشل دفاع موريتانيا في إبعاد تمريرة عرضية.

وسدد القائد محمد صلاح فى القائم الأيسر فور البداية من ركلة حرة، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني فى الدقيقة 79.

تضم قائمة منتخب مصر لمباراة موريتانيا كلا من: "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، أسامة فيصل".