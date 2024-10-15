شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر حسم الاستئناف للتفاوض مع باتشيكو على تسوية مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لوضع سيناريوهات لموقف قضية البرتغالي باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق، انتظاراً لنتيجة الاستئناف الذى تقدم به المدرب للحصول على مستحقاته لدى النادى.

وتنتظر إدارة الزمالك حتى 31 أكتوبر الجارى، وهو موعد مد أجل الحكم في استئناف باتشيكو، وهو ما يعطى المحكمة الحق فى إصدار حكم في أي وقت حتى الموعد المحدد، أي أنه في أي وقت قد يصدر حكم من المحكمة الرياضية في القضية، لذا يترقب الزمالك الحكم النهائى حتى يتم التفاوض مع المدرب البرتغالي على تسوية المستحقات، خاصة أن المبلغ كبير، كما أن الاستئناف الذى تقدم به باتشيكو قد يزيد المبلغ المستحق أو يبقى كما هو.

ويحق لباتشيكو الحصول على 500 ألف دولار، في حين يطالب المدرب بالحصول على قيمة عقده بالكامل والتي تبلغ قرابة المليون و700 ألف دولار، وينتظر الزمالك صدور الحكم النهائي في القضية حتي يتم التحرك في عدة اتجاهات للحل مع المدرب البرتغالي، ومنها التفاوض على تقسيط الغرامة، أو التنازل عن جزء منها لحل الأزمة.

