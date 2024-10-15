شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يكشف سر اللقطة الطريفة لحارسة المرمى أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

كشف عادل حسين المدير الفنى لفريق الكرة النسائية بنادى الزمالك عن سر اللقطة الطريفة للاعبة نورا مندور حارسة مرمى الفريق، خلال مباراة الفريق أمام زد بالجولة الثانية من دورى الكرة النسائية والتى جمعت الفريقين أمس.

وقال عادل حسين، فى تصريحات لبرنامج صباح أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، إن الكرة عندما وصلت إلى حارسة المرمى أطلقت الحكمة صافرتها، فقامت الحارسة بإخراج الكرة، ثم احتسبتها الحكم ركنية، وطلبوا من نورا إحضار الكرة وركلها، وهو ما جعل اللاعبة تندهش من اختلاف القرارات لذلك ظهر على ملامح وجهها الاندهاش لقرارات الحكام.

وعن طرده أمام زد قال، الفريق متقدم بهدفين وخلاف إضاعة 3 أهداف أخرى، فليس منطقيا أن أعترض، إلا أن هناك لاعبة من زد تجاوزت والحكمة قالت ستأخذ قرار إلا أنها لم تفعل أى شىء ولم تطرد اللاعبة وهذا ما جعلنى أخرج عن شعورى.

وأضاف مدرب الفريق أنه بعد تقدم الزمالك بهدفين ظهرت الحكمة وكأنها تعاقب الزمالك، فصفارتها سريعة، وتسمح بالتدخل العنيف على اللاعبين المحترفين.

وقال إن حكمة اللقاء بين شوطي اللقاء وأثناء خروجها من الملعب قالت للجهاز الفني لزد هوعضكم في الشوط الثاني.

وتطرق حسين إلى حكم المباراة السابقة أمام الأهلى و التي انتهت بفوز الأحمر، حيث قال ‘ن الأهلى لديه إمكانيات أقوى واستعد أفضل من الزمالك، لكن الحكمة لم تكن موفقة في القرارين خلال المباراة، وهذا لا يقلل من فوز الأهلى، بل إنه يستحق الفوز، إلا أن الهدفين من أخطاء.