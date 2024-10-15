شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثى المصرى على أبو العينين ويوسف سليمان وأمينة عرفى إلى الدور نصف النهائى ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 17 أكتوبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين فى ختام نصف النهائى كالتالى..

ـ فوز على أبو العينين على الفرنسى فيكتور كورين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 12-10.

ـ فوز يوسف سليمان على كريم عبد الجواد بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 6-11, 11-9, 11-5, 11-9.

ـ فوز أمينة عرفي على الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-6, 11-3.

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع 19 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا كالتالى..

9 لاعبين في منافسات الرجال وهم: محمد أبو الغار، محمد الشربيني، علي أبو العنين، عمر مسعد، كريم الحمامي، مازن هشام، طارق مؤمن، يوسف سليمان، وكريم عبد الجواد.

10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نادين شاهين، مريم متولي، منه حامد، نور أبو المكارم، كنزي أيمن، سنا إبراهيم، ملك خفاجي، فريدة محمد، زينة ميكيوي، وأمينة عرفي.