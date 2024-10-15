شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار مصر وموريتانيا فى تصفيات أمم أفريقيا قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، نظيره الموريتانى، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء فى لقاء عربى مثير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

مشوار منتخب مصر

مصر 3-0 الرأس الأخضر

بتسوانا 0-4 مصر

مصر 2-0 موريتانيا

مشوار موريتانيا

موريتانيا 1-0 بتسوانا

موريتانيا 0- 2 الرأس الأخضر

مصر 2-0 موريتانيا



مشوار مصر وموريتانيا

فاز منتخب مصر على ضيفه الموريتاني (2-0) باستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها فى المغرب.

سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الأول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما فشل دفاع موريتانيا في إبعاد تمريرة عرضية.

وسدد القائد محمد صلاح فى القائم الأيسر فور البداية من ركلة حرة، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني فى الدقيقة 79.

تضم قائمة منتخب مصر لمباراة موريتانيا كلا من: "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، أسامة فيصل".