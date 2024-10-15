شكرا لقرائتكم خبر عن 29 نوفمبر موعد مؤجلتى الأهلى والزمالك فى ثامن جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 11:21 ص
حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر المقبل موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، والتى كان محددا لهما اليوم الثلاثاء بسبب تواجد القطبين فى المغرب للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية المحدد لها الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الجارى.
وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال فى هذا الموسم بالدور الأول والذى إختتم مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الماضى بالجولة الثالثة.
وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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