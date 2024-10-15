شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإسماعيلى تتوجه غدا إلى قطر لدخول معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى بقيادة عماد سليمان، غدا الأربعاء، إلى قطر لدخول معسكر مغلق استعداداً للموسم الجديد، ويستمر معسكر الإسماعيلى فى قطر لمدة أسبوع يخوض خلالها مباراتين وديتين إحداهما مع السد القطرى لتجهيز لاعبيه لانطلاق الدورى الجديد.

وكلف مجلس الإسماعيلى عماد سليمان برئاسة بعثة الدراويش فى معسكر قطر المقرر خوضه استعداداً للموسم الجديد، ويبذل مجلس الإسماعيلى جهوداً مكثفة لإقناع عماد سليمان بالعدول عن الاستقالة من منصبه كنائب لرئيس قطاع الكرة.

ويرغب مجلس الإسماعيلى فى إعادة الثنائى على أبو جريشة وعماد سليمان لممارسة مهام عملهم فى النادى بعد تقدمهم باعتذار عن الاستمرار لظروف خاصة.

ويحرص الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة حمد إبراهيم، على مواجهة خوض عدة وديات بمستويات مختلفة، للوقوف على مستوى لاعبى الدراويش بشكل أكبر، استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد ويسبق ودية فاقوس، مران صباحى للفريق رغبة من الجهاز الفنى فى رفع اللياقة البدنية للاعبين.

وقاد حمد إبراهيم نادى الإسماعيلى فى الولاية الأولى خلال 6 مباريات فى الدورى الممتاز، استطاع الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراتين ليحصد 8 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة، وسجل الإسماعيلى تحت قيادته 6 أهداف واستقبل أيضا 6 أهداف.