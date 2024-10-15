شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر لأمم أفريقيا قبل مواجهة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث منتخب مصر بقيادة حسام حسن عندما يحل ضيفا على نظيره الموريتانى فى نواكشوط، عن تذكرة التأهل بشكل رسمى اليوم الثلاثاء خلال مواجهة الجولة الرابعة فى كأس الأمم الأفريقية بالمغرب دون الانتظار للجولتين المتبقيتين.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة مصر وموريتانيا لطاقم حكام من موريشيوس بقيادة الحكم أحمد امتياز هيرالال كحكم ساحة ويعاونه أسويت تيلوك ورام باباجي إلى جانب الحكم المورشيوسي جيان برادلي بالتشي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات في الجولات الثلاث الأولى.

ويمتلك منتخب مصر 4 سيناريوهات للتأهل الرسمي دون النظر إلى نتائج الجولتين المقبلتين ..

السيناريو الأول.. يتأهل منتخب مصر رسميا حال الفوز أمام موريتانيا من المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة قبل ختام دور المجموعات بجولتين وبغض النظر عن باقي المواجهات.



السيناريو الثاني.. التعادل وجمع نقطة واحدة والوصول إلى 10 نقاط حيث سيتأهل المنتخب المصري مباشرة بعد نهاية الجولة الحالية حال التعادل أمام موريتانيا مع فوز أي من المنتخبين بوتسوانا وكاب فيردي على الآخر، إلا أن الصدارة ستحسم في نهاية التصفيات.

السيناريو الثالث.. هي جمع منتخب مصر 4 نقاط من مبارياته الثلاثة المقبلة لتصل به للنقطة 13 ويصعد متصدرًا للمجموعة.



السيناريو الرابعة.. هي خسارة المباريات الثلاثة ويمكن أن تصعد مصر برصيد 9 نقاط إلا أنها تخضع لحسابات المباريات الأخرى، مع خسارة منتخب مصر للمباريات الثلاثة يكون رصيده 9 نقاط ولكل منتخب آخر من بوتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا 6 نقاط ولهما مباراتين.

يجب في هذه الحالة فوز منتخب بالمباراتين ليصل إلى النقطة 12 وتعادل المنتخبان الآخران في مباراتهما ليصعد وقتها الفراعنة بعد رفع رصيدهما إلى 7 نقاط أو فوز أحدهما والتعادل مع مصر وحسم قاعدة المواجهات المباشرة حينها التأهل.

ويتأهل 24 منتخبا لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب والمقرر انطلاقها من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.