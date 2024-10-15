شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يبحث تدعيم الجبهة اليسرى بالمصري بعد رحيل مارسيلو والان مع تفاصيل الخبر

يدرس الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، تدعيم الجبهة اليسرى للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رحيل حسين السيد "مارسيلو"، والذي انضم إلى سيراميكا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تعثر مفاوضات تجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي.

من ناحية أخرى، حرص علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، على التواصل مع أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق والذي خاض مباراته الرسمية الأولى أمام منتخب موريتانيا بتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وأشاد علي ماهر بمستوى لاعبه خلال المباراة، مؤكدًا له أنها بداية المطاف وليست نهايته، مطالبًا إياه ببذل المزيد من الجهد والعرق من أجل ضمان المشاركة الأساسية مع المنتخب، خاصة أنه يتمتع بكافة المقومات الفنية والبدنية والسمات الشخصية التي تؤهله لذلك.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقام حالياً بمدينة بوزنيقة بالمغرب - والتي تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء، مع فرق متباينة المستوى، وذلك للوقوف على مستوى لاعبي الفريق والصفقات الجديدة وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين.

ويتابع علي ماهر اللاعبين الدوليين الذين غابوا عن انطلاق معسكر الفريق بسبب المباريات الدولية مع منتخباتهم، وفي مقدمتهم أحمد عيد ظهير أيمن الفريق وخالد الصبحي، اللذان يتواجدان مع المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وكذلك البنيني أتدجيكو سامادو لتواجده مع منتخب بلاده.