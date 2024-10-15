شكرا لقرائتكم خبر عن ربع مليون جنيه عقوبة الظهور على السوشيال فى الزمالك قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، فرض عقوبات مالية على لاعبى الفريق حال عدم الالتزام بالتعليمات التى يتم منحها لهم قبل مباريات السوبر المحلى.

وتم فرض غرامة مالية قدرها ربع مليون جنيه على أى من اللاعبين حال كسر الحظر الإعلامى، والإدلاء بأى تصريحات قبل مباريات البطولة أو الظهور على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال، لمنع تشتت تركيزهم قبل البطولة الهامة.

وقام الجهاز الفنى بإخطار اللاعبين بالقرار لفرض مزيد من التركيز على الفريق وسياج من السرية على استعدادات الأبيض للسوبر المحلى.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.