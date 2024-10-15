شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز فى نصف نهائي بطولة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى التدريبات اليوم، الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباريات بطولة السوبر المحلى التي تقام فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى بالإمارات، بمشاركة فرق الأهلى والزمالك وسيراميكا وبيراميدز.

وتأتى العودة للتدريبات بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الإثنين بقرار من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، وذّلك بعدما خاض الفريق 3 مباريات ودية أمام فرق بتروجت وزد وإيسترن كومبانى.

ويخوض فريق الزمالك بطولة السوبر بعد الحصول على الكارت الذهبي، ويشارك بيراميدز في البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز بالسوبر المصري

مباراة الزمالك وبيراميدز تقام فى الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.