القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

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يستعد المنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن المدير الفنى للفراعنة، لخوض مواجهة حاسمة فى مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025، وذلك عندما يحل ضيفاً على نظيره منتخب موريتانيا، فى المباراة التى تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

تنقل قناة بى إن سبورتس مباراة مصر وموريتانيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

مباراة مصر وموريتانيا تقام في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب "شيخا ولد بيديا" المغطى بالنجيل الصناعي، وسط تحذيرات للاعبين خوفا من الإصابات.

محمد صلاح يغيب عن المنتخب

يترأس بعثة المنتخب الوطني محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم البعثة جميع اللاعبين باستثناء محمد صلاح ونبيل عماد دونجا ومصطفى محمد، وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري.

التعادل يكفي الفراعنة للتأهل

يدخل منتخب مصر المباراة ويضع نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل، وهو ما يضمن له انتزاع بطاقة العبور رسميا إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب مباشرة.

التشكيل المتوقع للمنتخب أمام موريتانيا

من المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد عيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، ومروان عطية وحمدى فتحى وزيزو في الوسط، وتريزيجيه وعمر مرموش وأسامة فيصل في الهجوم.

نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة

حقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت المنتخبين، مساء الجمعة الماضي.

مصر تتصدر المجموعة قبل مواجهة موريتانيا

يتصدر منتخب مصر مجموعته بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.