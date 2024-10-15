شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه النجم الكونغولى اليوم فى ختام مجموعات بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره النجم الكونغولى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء فى ختام دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب خلال الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر الجارى.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا الجمعة، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى مواجهاته بالبطولة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي ‏الكونغولي وميكال الإثيوبي.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.