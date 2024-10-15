شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وصول دوليى المصرى إلى معسكر المغرب عقب مباراة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

يلتحق ثنائى المصرى، أحمد عيد وخالد صبحى، بمعسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب، عقب الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطنى فى مباراة موريتانيا المقرر إقامتها فى نواكشوط، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

ويتابع الجهاز الإدارى للفريق وصول الدوليين الثلاثة أحمد عيد وخالد صبحى والبنينى أتدجيكو سامادو، حيث يصل أحمد عيد للمغرب الخميس المقبل ويتبعه الثنائى صبحى وسامادو فى غضون يومين على أقصى تقدير.

وقرر الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة على ماهر خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقام حالياً بمدينة بوزنيقة بالمغرب - والتي تبعد نحو 50 كيلو مترا عن الدار البيضاء، مع فرق متباينة المستوى، وذلك للوقوف على مستوى لاعبي الفريق والصفقات الجديدة وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين.

ويتابع على ماهر، اللاعبين الدوليين الذين غابوا عن انطلاق معسكر الفريق بسبب المباريات الدولية مع منتخباتهم، وفي مقدمتهم أحمد عيد ظهير أيمن الفريق وخالد الصبحي، اللذان يتواجدان مع المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وكذلك البنيني أتدجيكو سامادو لتواجده مع منتخب بلاده.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة فى أفريقيا".