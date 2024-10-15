شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات دورى مرتبط اليد 2006 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 09:28 ص
تقام على مدار اليوم الثلاثاء مواجهات قوية على صعيد رابع جولات دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2006 للموسم المحلى 2024- 2025.
تشهد الجولة الرابعة لقاءات بين كل من الزمالك مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس والجزيرة مع الطيران والبنك الأهلى مع دلفى والقناة مع طلائع الجيش والزهور مع أصحاب الجبال والمعادى مع سموحة.
بينما تقام الجولة الخامسة الجمعة المقبل بمواجهات بين كل من هليوبوليس مع الزمالكو طلائع الجيش مع الأهلى وسموحة مع الجزيرة والطيران مع البنك الأهلى وأصحاب الجياد مع القناة وسبورتنج مع الزهور.
وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما يشارك فريقا الأهلى والزمالك فى بطولة أفريقيا للأندية بالمغرب خلال الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الجارى.
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