شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات دورى مرتبط اليد 2006 والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الثلاثاء مواجهات قوية على صعيد رابع جولات دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2006 للموسم المحلى 2024- 2025.

تشهد الجولة الرابعة لقاءات بين كل من الزمالك مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس والجزيرة مع الطيران والبنك الأهلى مع دلفى والقناة مع طلائع الجيش والزهور مع أصحاب الجبال والمعادى مع سموحة.

بينما تقام الجولة الخامسة الجمعة المقبل بمواجهات بين كل من هليوبوليس مع الزمالكو طلائع الجيش مع الأهلى وسموحة مع الجزيرة والطيران مع البنك الأهلى وأصحاب الجياد مع القناة وسبورتنج مع الزهور.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال فى هذا الموسم بالدور الأول، والذى اختتم مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الماضى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.