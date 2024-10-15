الأهلي يدرس اصطحاب معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني فى رحلة الإمارات

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يدرس مسئولو النادي الأهلي اصطحاب الثلاثي المصاب "التونسي علي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني" في رحلة الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر الجارى، في ظل ابتعادهم عن الفريق لأداء البرنامج التأهيلي الخاص بهم من الإصابات التي لحقت بهم مؤخراً.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك فحصل على البطاقة الذهبية.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في اصطحاب الثلاثي معلول وفؤاد وهاني تقديرا لجهودهم مع الفريق خلال الفترة الماضية، قبل أن يتعرضوا للإصابة ويبتعدوا عن المشاركة مع الفريق، لاسيما أن الثلاثي لعبوا دورا كبيرا في تتويج الفريق الأحمر بالعديد من الألقاب على مدار السنوات الماضية.

ويؤدي علي معلول برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بقطع في وتر أكيلس بعد إجراء عملية جراحية في مصر، بينما يؤدي كريم فؤاد برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد إجراء عملية جراحية في النمسا، فيما يعاني محمد هاني من الإصابة بجزع فى الرباط الصليبي الخلفي، تعرض له خلال مشاركته في آخر مباراة للفريق الأحمر أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي ويضع ركبة صناعية على ساقه بالوقت الحالي.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الإمارات الخميس المقبل، حيث تقام الجمعة التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية السبت المقبل استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي الأحد المقبل باستاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.