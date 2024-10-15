شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف دارى ينتظم فى مران الأهلى اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم المغربى أشرف دارى مدافع النادى الأهلى فى تدريبات ناديه اليوم الثلاثاء بعدما أثبت الفحص الطبى الذى أجراه مساء أمس الاثنين سلامته بعد شكواه من كدمة بسيطة.

وأصبح أشرف دارى جاهزا لتدعيم دفاع الأهلى والظهور بالقميص الأحمر للمرة الأولى فى بطولة السوبر المحلى بعد غيابه عن المواجهات السابقة بعد إصابته مع منتخب بلاده.

وتعاقد الأهلى مع أشرف دارى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض رحيل مدافعه الدولى محمد عبد المنعم لصفول نيس الفرنسى.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد فى الإمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى.

وتشارك أندية الأهلى وبيراميدز وسيراميكا فى السوبر المصرى بعد تحقيقها ألقاب الدورى والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.