شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يكلف نصر أبو الحسن بالإشراف على فريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تعيين المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادى مشرفا عاما على فريق الكرة استعدادا للموسم الجديد.

وغاب نصر أبو الحسن عن اجتماع مجلس الإسماعيلى الذى عقد بالأمس بسبب ارتباطه بجلسة مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

وكلف مجلس الإسماعيلى نصر أبو الحسن بالتواصل مع الجهاز الفني واللاعبين لتذليل أي عقبات استعدادا للموسم الجديد.

ومن جانبه قرر حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، ضم كل اللاعبين لمعسكر الفريق في قطر، الذي يتخلله عدة مباريات ودية استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز نهاية الشهر الجاري.

وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من:

حراسة المرمي: أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد وعبدالله جمال

الدفاع: محمد عمار ومحمد نصر وحاتم سكر وعبدالله محمد وعبد الكريم مصطفى وأحمد أيمن

الوسط: محمد بيومى وعماد حمدى ومحمد عبدالسميع ومروان حمدى ومحمد حسن وعبدالرحمن الدح ونادر فرج وعلى الملوانى والسيد ربيع ومحمد خطارى وعمر القط وإبراهيم عبدالعال ومحمود اوتاكا وعبدالله السعيد وعبدالرحمن كتكوت ومحمد إيهاب ومحمد بحيرى وعمرو سعيد.

الهجوم: خالدالنبريص وحسن صابر وموزيس ومحمد زيدان.

وطالب حمد إبراهيم اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل حجز مكان لهم في التشكيل الأساسي، وأن التشيكل الأساسي ليس حكرا على أحد وأن من يبذل مجهودا وينفذ التعليمات هو من يستحق اللعب.

وشهد مران الإسماعيلي عودة الثنائى هشام محمد والبوركيني إيريك تراوري بعد فترة من الغياب، حيث تعافي هشام محمد من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الودية الأخيرة أمام طلائع الجيش وبلبيس وفاقوس، فيما عاد إيريك تراورى من بلاده بعد التراجع عن فسخ التعاقد معه بسبب إيقاف القيد الذي تعرض له الإسماعيلي لمدة فترتين مقبلتين فتراجع مسئولي الإسماعيلي عن فسخ التعاقد معه.