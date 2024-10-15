شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز منصبا إداريا لـ عبد الله السعيد بعد الاعتزال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، الرتوش الأخيرة على تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول بكرة القدم بالنادى، والذى ينتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد، حيث انضم للفريق فى يناير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على التجديد لعبد الله السعيد، وبعد نهاية عقده الجديد يتم تجهيز منصب إدارى له في الزمالك، بحيث يكون مستمرا بالقلعة البيضاء بكافة الطرق.

واتفق مسئولو الزمالك مع عبد الله السعيد على التجديد للفريق الأبيض، على أن يعقد الزمالك جلسة مع اللاعب بعد بطولة السوبر المحلي للاتفاق بشكل نهائى على كل التفاصيل ومدة العقد الجديد، والذى من المتوقع أن يكون لمدة عام آخر.

وكشف عبد الله السعيد للمقربين منه أنه يرحب بالاستمرار مع الأبيض، فى ظل تألقه مع الفريق، ورغبته فى إسعاد الجماهير البيضاء التى تدعم الفريق بقوة فى كل البطولات.