صلاح الأغلى.. فروقات كبيرة بين منتخب مصر وموريتانيا قبل مواجهة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر نظيره الموريتاني في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

وتوجد فروقات كبيرة بين المنتخب المصري والموريتاني، حيث وصلت القيمة السوقية للاعبي الفراعنة إلى 136.15 مليون يورو، بينما وصلت قيمة لاعبي المرابطون إلى 10.83 مليون يورو فقط.

ويُعد محمد صلاح هو اللاعب الأغلى ضمن المنتخب المصري بقيمة 55 مليون يورو وعلى الجانب الآخر بلغ سعر أفضل لاعب في موريتانيا أبو بكاري كويتا 5 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

بعد إثارة الجدل بالحمل.. طفلة أولمبياد باريس 2024 تصل إلى الحياة (صور)

بعد مغادرتها مصر.. 25 صورة للاعبة السورية إيمان علي بقمصان الأندية العالمية من بينها الأهلي